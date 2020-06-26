Онколог заявил об опасности подсолнечного масла
По словам врача, для процесса рафинации используются химические вещества гексан и бензин, от которых полученный продукт невозможно очистить полностью.
А при жарке на сковородке состав подсолнечного масла полностью меняется. Там выделяются вызывающие рак вещества. Они впитываются в продукт и поступают в организм. В итоге внутри человека скапливаются трансжиры, которые приводят к различным заболеваниям, в том числе раку.
«Мы давно отказались от рафинированного подсолнечного масла», — рассказал Иван Карасев о своей семье.
Врач отметил, что лучше заменить подсолнечное масло оливковым, так как там большое количество антиоксидантов.
«Были исследования, в которых доказано, что эти вещества напрямую препятствуют развитию рака на начальных стадиях», — процитировал онколога «Царьград».
При этом, по словам врача, оливковое масло не окисляется. Ну а чтобы уж точно не заболеть, лучше иметь специальную посуду, в которой можно жарить без масла.