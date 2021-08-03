Онколог высказался о строительстве ПЭТ/КТ-центра в Пензе

Создание ПЭТ/КТ-центра в Пензе позволит обследовать пациентов с различными заболеваниями. Сейчас проходит закупка необходимого оборудования. Об этом рассказал главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Пензенской области Евгений Синев, написала «Пенза-пресс».

По словам врача, ПЭТ/КТ представляет собой современный стандарт диагностики первичных злокачественных опухолей и других новообразований, а также оценки эффективности проводимой терапии. Метод сочетает позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию. Он позволяет установить наличие злокачественного образования с высокой долей вероятности.

Синев отметил, что в новом центре смогут обследоваться множество пациентов. А врачи, в свою очередь, будут иметь более полную информацию о распространенности злокачественного процесса в организме человека.