Онколог Воротников посоветовала проходить скрининг, чтобы вовремя выявить рак груди | 360°

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Онколог Воротников посоветовала проходить скрининг, чтобы вовремя выявить рак груди

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Рак груди является крайне опасным заболеванием. Однако ряд профилактических мероприятий поможет избежать онкологии. Такой информацией поделился врач-онколог, маммолог, кандидат медицинских наук, заведующий онкохирургическим отделением в ЦКБ «РЖД-Медицина» Владимир Воротников, передала «Вечерняя Москва».

Медик пояснил, что для предотвращения рака необходимо регулярно проводить скрининг. Благодаря ранней диагностике можно обнаружить болезнь еще до проявления симптомов. В этот период лечение является наиболее действенным. Также можно употреблять лекарства, которые помогут провести гормональную профилактику.

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«Мы можем назначать препараты с целью гормональной профилактики для пациентов в возрасте от 50 лет, то есть после наступления менопаузы», — отметил Воротников.

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