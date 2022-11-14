Здоровье 14 ноября 2022, 15:34 Онколог Воробьев рассказал, по каким симптомам можно выявить рак легких Онколог Воробьев заявил, что кашель с кровью может говорить о раке легких

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О наличии рака легких может говорить ряд неприятным симптомов. Среди них — кашель с кровью. Такой информацией поделился врач-онколог Андрей Воробьев. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «Медик Форум».

Специалист пояснил, что из-за рака в легких возникает кровотечение. Избытки жидкости выходят вместе с кашлем. Кроме того, стоит насторожиться, если кашель не прекращается на протяжении нескольких недель и постепенно только усиливается.

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Еще одним признаком наличия болезни является боль, возникающая при дыхании. Насторожиться стоит в том случае, если вы столкнулись с отдышкой, усталостью и отсутствием энергии.

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