14 ноября 2022, 15:34
Онколог Воробьев рассказал, по каким симптомам можно выявить рак легких
Онколог Воробьев заявил, что кашель с кровью может говорить о раке легких
О наличии рака легких может говорить ряд неприятным симптомов. Среди них — кашель с кровью. Такой информацией поделился врач-онколог Андрей Воробьев. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «Медик Форум».
Специалист пояснил, что из-за рака в легких возникает кровотечение. Избытки жидкости выходят вместе с кашлем. Кроме того, стоит насторожиться, если кашель не прекращается на протяжении нескольких недель и постепенно только усиливается.
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Еще одним признаком наличия болезни является боль, возникающая при дыхании. Насторожиться стоит в том случае, если вы столкнулись с отдышкой, усталостью и отсутствием энергии.
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