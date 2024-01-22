Здоровье 22 января 2024, 11:11 Онколог Воробьев рассказал, что капуста способна замедлять старение клеток

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В капусте содержится масса природных антиоксидантов, которые играют важную роль в сохранении молодости кожи. Об этом изданию «Медикфорум» сообщил врач-онколог Андрей Воробьев.

Особенно славится капуста большим содержанием витаминов С, Е и бета-каротина. По словам медика, они считаются природными антиоксидантами, способными остановить или замедлить старение клеток, написали «Известия».

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Пищевые волокна, содержащиеся в капусте, помогают организму выводить токсины и поддерживать здоровье пищеварительного тракта. Лучше всего употреблять в пищу сырую капусту, чтобы усвоить больше питательных веществ, добавил врач.