Врач Васильева рассказала, какая еда провоцирует развитие рака | 360°

Здоровье 07 сентября 2022, 16:54 (обновлено: 07 сентября 2022, 17:57) Поделиться Telegram

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Viber Врач Васильева рассказала, какая еда провоцирует развитие рака Врач Васильева заявила, что неправильное питание повышает риск рака

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Вредная пища, а также плохие привычки способны повысить риск развития рака. Таким мнением поделилась врач-онколог Елизавета Васильева. Об этом сообщила Lenta.ru.

По словам эксперта, существует множество исследований, которые доказывают негативное влияние вредной пищи на организм. Риск развития онкологических заболеваний повышается на 35%. При этом курение способно повысить данные показатели на 25%.

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«Канцерогенными можно назвать продукты переработанного красного мяса колбас, сосисок, ветчины. Их готовят с использованием специальных консервантов и добавок, что увеличивает риск риска развития колоректального рака», — пояснила медик.

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Кроме того, алкоголь способен вызвать рак желудочно-кишечного тракта и печени. А вот лишний вес вызывает склонность к раку молочной железы, эндометрии и гормонозависимым опухолям, передало РИА ФАН.

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