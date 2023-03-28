Здоровье 28 марта 2023, 17:33 Онколог Вахабова рассказала о симптомах акральной меланомы

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Необычная кожная злокачественная опухоль требует немедленного лечения. О симптомах акральной меланомы рассказала врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Юлия Вахабова в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, опухоль в виде темного пятна коричневого цвета может появиться на ладонях, подошвах и на ногтевом ложе.

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Онколог отметила, что одними из первых симптомов развития акральной меланомы является зуд в области пятна и его увеличение в размерах.