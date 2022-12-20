Здоровье 20 декабря 2022, 23:41 Онколог Вахабова перечислила прививки, которые снижают риск развития рака

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Онколог Юлия Вахабова рассказала, что некоторые вакцины способны защитить от возникновения рака. Об этом сообщила «Российская газета».

Например, к таковым относится вакцина от вируса папилломы человека. Эта инфекция может спровоцировать рак шейки матки, ротовой полости, языка, гортани, половых органов, уточнил сайт kp.ru.

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Также стоит привиться от гепатита В. Это необходимо, чтобы защититься от онкологических заболеваний печени, заключила врач.

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