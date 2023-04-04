Здоровье 04 апреля 2023, 17:19 Онколог Вадим Покровский назвал продукт, обладающий противоопухолевым действием

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Люди, в рационе которых присутствует достаточное количество чеснока, могут быть менее подвержены развитию онкологических заболеваний. Об этом «ФедералПресс» рассказал онколог Вадим Покровский.

По его словам, в чесноке содержатся компоненты, имеющие противоопухолевое действие.

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«В чесноке содержится соединение аллиин, которое под действием фермента аллииназа (он есть только в чесноке) разрушается с образованием аллицина», — сказал специалист. Исходя из этого, у чеснока чисто теоретически противоопухолевое действие есть», — сказал Вадим Покровский.

Но он добавил, что нельзя однозначно утверждать, что чеснок предотвращает развитие рака.

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