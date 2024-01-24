Здоровье 24 января 2024, 15:47 Онколог Тимофеева посоветовала не прибегать к народной медицине при лечении онкологических заболеваний

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В вопросе онкологических заболеваний никакой народной медицины быть не может, поскольку время — здесь решающий фактор. Об этом изданию Life сообщила онколог-гинеколог, популяризатор доказательной медицины Екатерина Тимофеева.

В народе бытует мнение, что баня может избавить от всех болезней, но это не так. Данные процедуры запрещены людям с ОРВИ и при сердечно-сосудистых заболеваниях. Иногда в практике встречаются целители, которые лечат онкологические заболевания жужжанием пчел.

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Протекание болезни у людей, которые не отказались бы от доказательной медицины в пользу народной, пошло бы по другому сценарию. Их бы ждала ремиссия, а не смерть, добавила Тимофеева.