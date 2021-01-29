Онколог сравнил опасность от курения сигарет, вейпов и iqos

Он уточнил, что стики для системы нагревания табака содержат в себе меньше опасных веществ, чем сигареты. По словам врача, пока нет достаточного количества исследований iqos, поэтому оценка его вреда — субъективна.

Пылев добавил, что уже доказан вред вейпов. По его словам, самую большую опасность представляет глицерин, который содержится в жидкостях.

Врач уточнил, что сигареты несут меньшую опасность с точки зрения рака легких, так как их дым не проникает в легкие. Но при этом значительно возрастает риск рака слизистой оболочки.