Здоровье 13 марта 2024, 13:38 Онколог Смирнова посоветовала есть помидоры, чтобы предотвратить вздутие живота

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Современные люди обязательно должны включать в свой рацион помидоры, которые помогают предотвратить вздутие живота и тошноту. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на онколога и проктолога Елену Смирнову.

Она рассказала, что в помидорах содержится много клетчатки, а также ликопин и калий. Эти микроэлементы помогают предотвратить вздутие живота, которым из-за неправильного питания страдают многие люди.

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Кроме того, врач рекомендовала обогатить рацион сельдереем и авокадо. Они помогают поддерживать баланс натрия в организме.

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