Онколог Смирнова перечислила продукты, которые следует полностью исключить из рациона

Врач-онколог, проктолог Елена Смирнова перечислила продукты, от которых необходимо отказаться в обязательном порядке. Об этом она сообщила телеканалу «Царьград».

По словам специалиста, каждому человеку стоит исключить из рациона питания не только жареную, но и острую пищу. В случае проблем с кишечником такие продукты могут лишь усугубить состояние органа. Кроме того, острая и жареная пища раздражает слизистую органов ЖКТ, написал «Петербургский дневник».

Врач также посоветовала отказаться или минимизировать употребление чеснока, лука, картофеля, редьки, капусты и бобовых. Особенно запрещено употребление перечисленных продуктов во время обострения геморроя.

«Ограничения должны стать вашим стилем жизни, если у вас частые обострения геморроя и, конечно, в сам период обострения», — добавила Смирнова.

При геморрое может навредить крепкий чай, свежий хлеб и сладости с кремом и сливками, резюмировала онколог.