facebook_pixel
    19 июля 2022, 15:13

    Онколог Смирнова перечислила продукты, которые следует полностью исключить из рациона

    Оксана Лавнюженко

    Врач-онколог, проктолог Елена Смирнова перечислила продукты, от которых необходимо отказаться в обязательном порядке. Об этом она сообщила телеканалу «Царьград».

    Онколог Смирнова перечислила продукты, которые следует полностью исключить из рациона

    По словам специалиста, каждому человеку стоит исключить из рациона питания не только жареную, но и острую пищу. В случае проблем с кишечником такие продукты могут лишь усугубить состояние органа. Кроме того, острая и жареная пища раздражает слизистую органов ЖКТ, написал «Петербургский дневник».

    Врач также посоветовала отказаться или минимизировать употребление чеснока, лука, картофеля, редьки, капусты и бобовых. Особенно запрещено употребление перечисленных продуктов во время обострения геморроя.

    «Ограничения должны стать вашим стилем жизни, если у вас частые обострения геморроя и, конечно, в сам период обострения», — добавила Смирнова.

    При геморрое может навредить крепкий чай, свежий хлеб и сладости с кремом и сливками, резюмировала онколог.