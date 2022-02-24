Онколог Сигал объяснил, как отличить рак желудка от других заболеваний ЖКТ

Рак желудка, как и язва, являются достаточно распространенными онкологическими заболеваниями. Об этом «ФедералПресс» рассказал онколог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по лечебной работе госпиталя Hadassah Medical Moscow ГК Медскан Родион Сигал. По словам специалиста, обе эти болезни могут быть вызваны инфекцией Helicobacter pylori.

«Рак желудка или язва желудка являются заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ, пищеварительного тракта), и часто оба этих заболевания могут быть вызваны инфекцией Helicobacter pylori (H. pylori)», — пояснил врач.

Среди сходных признаков этих заболеваний — это потеря веса и резкая анемия. При раке желудка человек может ощущать легкий дискомфорт в верхней части живота, затрудненное прохождение пищи, например, при локализации опухоли в верхней части желудка, а также чувство быстрого насыщения.

При язве, напротив, может быть сильная боль в верхней части живота. Также человек может испытывать дискомфорт в желудке, голодную боль или жжение в животе через пару часов после еды. При язве также отсутствует резкая потеря веса, черный дегтеобразный стул, сильная тошнота и рвота, которая иногда бывает с примесью крови, заключил специалист.