Здоровье 02 декабря 2022, 18:54 Онколог Сидорова назвала продукты, защищающие организм от рака Онколог Сидорова: разные виды капусты защищают организм от рака

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Онколог Анастасия Сидорова рассказала, какие продукты подходят для профилактики рака. Среди них разные виды капусты, сообщил телеканал «Доктор Питер».

«Цветная, белокочанная, брокколи, кольраби, брюссельская капусты могут защитить от рака», — рассказала врач.

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Кроме того, полезна зелень, например, руккола, базилик и шпинат, уточнило ИА «ФедералПресс». Также следует включить в рацион цельнозерновые продукты, зеленый чай, помидоры, чернику и семена льна, заключила Сидорова.

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