02 декабря 2022, 18:54
Онколог Сидорова назвала продукты, защищающие организм от рака
Онколог Сидорова: разные виды капусты защищают организм от рака
Онколог Анастасия Сидорова рассказала, какие продукты подходят для профилактики рака. Среди них разные виды капусты, сообщил телеканал «Доктор Питер».
«Цветная, белокочанная, брокколи, кольраби, брюссельская капусты могут защитить от рака», — рассказала врач.
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Кроме того, полезна зелень, например, руккола, базилик и шпинат, уточнило ИА «ФедералПресс». Также следует включить в рацион цельнозерновые продукты, зеленый чай, помидоры, чернику и семена льна, заключила Сидорова.
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