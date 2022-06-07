Онколог Серяков назвал признаки того, что родинка становится опасной

Родинки и пигментные пятна чаще всего безопасны, однако если они начинают трансформироваться, это признак того, что образование может перерасти в меланому. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-онколог Александр Серяков.

«Родинка — это народное название невуса, пигментного образования», — объяснил Серяков.

Большинство родинок — доброкачественные. Однако иногда они могут переходить в меланому, то есть, рак кожи. Поэтому за всеми родинками нужно следить на протяжении жизни.

Признаки того, что родинка стала опасной - рост пигментного образования, изменение его формы, увеличение выпуклости над поверхностью кожи, возникновение язвы и выпадение волос рядом.

«Любое из этих проявлений должно насторожить. С этим надо идти к доктору, чтобы он принял решение вместе с пациентом об удалении потенциально опасного родимого пятна. Если этого не сделать, то спустя какое-то время оно может трансформироваться в меланому», — предупредил онколог.