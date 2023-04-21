Здоровье 21 апреля 2023, 13:40 Онколог Серяков: наследственность является главной причиной развития рака молочной железы

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Наследственность относится к главной причине развития рака молочной железы у женщин. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил врач-онколог Александр Серяков.

В других случаях рак молочной железы может развиваться из-за нарушений в гормональном фоне, сильных стрессов и плохой экологической обстановки.

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«Чаще всего на развитие заболевания влияет неблагоприятная экологическая обстановка, нарушение выработки женских половых гормонов (прогестерона и эстрогена), дисгормональные нарушения, возраст более 40 лет», — процитировала «Свободная пресса» Серякова.

Женщинам с носителями генов BRCA-1 и BRCA-2 врачи советуют делать магнитно-резонансную томографию один раз в год.