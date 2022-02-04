Онколог Самойленко рассказал, какие обследования нужно проходить ежегодно

Онкологические заболевания нужно диагностировать на ранних стадиях, тогда их можно эффективно лечить. Врач-онколог Игорь Самойленко рассказал RT, какие обследования стоит проходить ежегодно, чтобы вовремя выявить заболевание, если оно появится.

Самые распространенные виды рака у женщин — рак шейки матки и рак груди. Раз в год нужно посещать гинеколога и сдавать мазок на онкоцитологию. Проходить онкоскрининг у маммолога стоит раз в два года.

«Третья болезнь опасна и для мужчин, и для женщин в равной степени, но у мужчин встречается чаще — это опухоль кишечника, рак толстой кишки. Здесь имеет значение возраст — это история для более взрослого населения и обследование бессимптомных пациентов обычно начинается от 50 лет и старше. Задача — хотя бы раз в десять лет, начиная с 50 лет, делать колоноскопию», — продолжил онколог.

Он добавил, что курильщикам стоит регулярно делать КТ легких. Кроме того, для исключения рака кожи нужно раз в год посещать дерматолога.

«Большая часть опухолей кожи — последствия ожогов», — отметил Самойленко.