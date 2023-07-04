Здоровье 04 июля 2023, 12:57 Онколог Самойленко назвал саркому мягких тканей самым редким видом рака

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Старший научный сотрудник онкологического центра им. Блохина Игорь Самойленко в разговоре с изданием NEWS.ru сообщил, что рак сетчатки и саркома мягких тканей являются самыми редкими видами онкологических заболеваний.

На ранней стадии болезни медики стараются удалить опухоль. Рак сетчатки устраняют с помощью специальной лучевой терапии. Иногда врачи прибегают к таким приборам, как киберножа и гамма-ножа.

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Раком сетчатки и раком мягких тканей болеют всего около тысячи человек в год, отметил онколог.