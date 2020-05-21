    21 мая 2020, 12:21

    Онколог: россияне могут рассчитывать на экстренную хирургическую помощь во время пандемии

    Ольга Ситникова

    Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев заявил, что пандемия не вызовет больших трудностей в лечении онкологических заболеваний. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    Пылев обратил внимание на то, что многие клиники перешли на работу с инфицированными пациентами, поэтому доступность плановой помощи снизилась.

    «Клиники под экстренные вещи, экстренную хирургию, они работают. Те вещи, которые носили условно плановый характер, с ними есть определенные сложности», — уточнил врач.

    По словам специалиста, профильные клиники продолжают привычную работу в условиях пандемии.

    «Если пациент находится в условной онкологической ремиссии, то, если сдвинуть контрольное обследование на один-два месяца, ничего страшного не произойдет. Если речь идет об онкологической помощи в связи с наличием заболевания, то она, конечно, должна быть», — добавил Пылев.

    Он призвал не откладывать поход в больницу при обнаружении проблем.

    «Если есть действительно подозрение на наличие онкологического заболевания или есть какие-то жалобы, то ждать, естественно, не нужно», — заметил онколог.

    Выбирать клинику он посоветовал по установленным в ней мерам безопасности.

    Ранее заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ № 62 Илья Черниковский заявил, что Россия столкнется с ростом раковых заболеваний в запущенном состоянии. Это связано с перепрофилированием многих клиник для работы с коронавирусом.