Онколог рекомендовал обратить внимание не беспигментные родинки

Онколог Михаил Мяснянкин рассказал об опасности беспигментных родинок. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным ИА Nation News, он объяснил, что обычно такие родинки розового или красного цвета. Они могут указывать на базальноклеточную карциному. Мяснянкин отметил, что обычно пациенты не обращают на такие родинки внимания.

Также он добавил, что раковые образования могут возникнуть и на слизистых. Чтобы вовремя их диагностировать, следует вовремя посещать врачей — урологов, гинекологов и проктологов.

Кроме того, следует следить и за ногтями, так как опасные признаки появляются обычно в подногтевом ложе.

Ранее заведующий хирургическим отделением онкоурологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Александр Носов назвал способы, которые помогут уберечься от рака почек.

Специалист посоветовал для промывания почек ежедневно пить не менее полутора литров воды. При этом важно вести здоровый и подвижный образ жизни. Кроме того, рекомендуется включить в свой рацион больше фруктов и овощей, а также контролировать вес и артериальное давление.