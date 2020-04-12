Онколог развенчал миф о безопасности COVID-19 для курильщиков

Фейком и чушью назвал заведующий отделом профилактики онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина Владимир Левшин утверждение, что курящие люди реже заражаются коронавирусной инфекцией, чем некурящие.

В интервью радио Sputnik он подчеркнул, что ни один врач не мог ничего подобного сказать. Разумеется, пандемия началась относительно недавно, и всей информации о вирусе у ученых пока нет. Но уже сейчас можно сказать, что последствия заражения для курильщика будут гораздо хуже, чем для человека свободного от вредной привычки.

«Сейчас выскакивают фейки, что якобы курение защищает от коронавируса. Это, конечно, чушь. Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть», — сообщил врач.

Владимир Левшин подчеркнул, что любой курильщик со стажем в пять-шесть лет имеет хронический бронхит. А это заболевание увеличивает риск заболеть пневмонией в несколько раз.

Онколог предположил, что своей живучестью фейк обязан хроническим курильщикам. Они сами не могут избавиться от пагубной привычки, к профессионалам обращаться за помощью не хотят, вот и придумывают оправдания для своей безвольности. Левшин напомнил, что курение может привести к онкологическим заболеваниям, которое очевидно страшнее коронавирусной инфекции.

В начале пандемии коронавируса самыми вредными привычками были названы курение, недостаток гигиены, чтение новостей, алкоголь и манера грызть ногти.