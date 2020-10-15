Онколог развеял миф о риске развития рака груди лишь у взрослых женщин

Хирург-онколог Владимир Карасев развеял миф о том, что рак молочных желез появляется только у женщин среднего возраста. По его словам, у мужчин это заболевание развивается быстрее и протекает в разы тяжелее.

Он отметил, что женщины регулярно посещают маммолога, делают УЗИ молочных желез. Особенно это касается пациенток, которые носят импланты. Представители мужского пола занимаются этим очень редко, пишет ИА «Невские новости».

«От момента обнаружения уплотнения до третьей стадии проходит мало времени», — подчеркнул врач.

Также он заявил, что рак груди «молодеет». Карасев объяснил, что современные молодые девушки из-за быстрого темпа жизни испытывают стресс еще со школьных лет. Это сказывается на состоянии здоровья. Медик назвал недостоверной информацию о том, что нижнее белье и импланты способствуют развитию рака.

Эксперт заметил, что из-за силикона в груди происходит атрофия тканей. По этой причине клетки перестают активно двигаться, и это снижает опасность появления онкологического заболевания.