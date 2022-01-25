Онколог Расулов рассказал, что красное мясо, курение и алкоголь могут привести к раку толстой кишки

Доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения онкоколопроктологии в онкоцентре «Лапино 2» Арсен Расулов заявил, что рак толстой кишки является одним из опаснейших видов онкологических заболеваний. Его спровоцировать могут как неправильное питание, например, употребление большого количества красного мяса, так и курение, и алкоголь. Об этом написала Lenta.ru.

«Рак толстой кишки стоит на втором месте по смертности после рака легкого и на третьем месте по заболеваемости среди всех злокачественных образований. Ежегодно в России выявляется 67 тысяч случаев заболевания, однако около половины (48%) из них обнаруживается слишком поздно — на 3–4 стадии», — уточнил медик.

Он отметил, что если же эта болезнь будет выявлена на ранних стадиях, то вылечить ее можно уже через 3-14 дней с момента госпитализации.

Наибольшая вероятность заболеть раком толстой кишки у людей старше 50 лет, имеющих родственников первой линии с подобным заболеванием, а также людей, страдающих полипами и хроническими заболеваниями толстой кишки. Чтобы болезнь можно было излечить, врач рекомендует регулярно проходить скрининги. Колоноскопию в некоторых клиниках можно сделать под наркозом, чтобы она не становилась препятствием к диагностике.