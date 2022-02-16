Онколог рассказала, как родители могут выявить опасное заболевание у ребенка

Член Национального общества детских гематологов и онкологов, European Society for Medical Oncology (ESMO) детский онколог АО «Медицина» Александра Наумова рассказала, что родители могут выявить наличие онкологических заболеваний у детей по характерным признакам. Об этом написала «Газета.ru».

Специалист рассказала про такое понятие, как «первичный опухолевый симптомокомплекс». Оно подразумевает под собой вялость, слабость, быструю утомляемость, гиподинамию, анемию, снижение аппетита, потерю массы тела.

Также на протяжении первого года жизни она посоветовала родителям обращать внимание на темпы роста ребенка, темпы прибавки массы тела, окружность головы, окружность живота.

Если в таком возрасте замечены какие-то нарушения, то это серьезные поводы для обращения к врачу и обследования ребенка. Вялость младенца, внезапное появление косоглазия, упорные срыгивания тоже должны насторожить родителей.

В школьном возрасте признаками онкологии у ребенка могут быть анемия, геморрагический синдром, длительная слабость, длительное увеличение лимфатических узлов, беспричинное повышение температуры тела, частые сильные головные боли, тошнота и рвота по утрам и другие. В подростковом возрасте онкологическое заболевание может проявляться анемией, длительным повышением температуры тела, длительным кашлем, ночными болями в костях.