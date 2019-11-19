Онколог рассказал, как связаны рак и колбаса

По словам специалиста, правильное питание несомненно играет важную роль в профилактике различных заболеваний. Однако связь определенных продуктов и развитие рака учеными не доказана.

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Часто говорят о связи сладкого и жареного с возникновением онкологических заболеваний. Однако, по словам Ласкова, доказательств этого нет.

Врач отметил, что единственный продукт, связь которого с раком доказана, — это красное мясо. В первую очередь, это касается сосисок и колбас, которые щедро обрабатывают нитритами.

Ласков уточнил, что, по некоторым данным, нитриты повышают риск развития опухолей. Однако влияние красного мяса значительно ниже, чем, например, такого фактора риска, как курение, сообщил «Царьград».