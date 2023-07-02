Здоровье 02 июля 2023, 06:06 Онколог рассказал, почему отдых в теплых странах повышает риск развития рака Онколог Тюляндин призвал осторожно посещать солярий из-за повышения риска развития рака Freepik

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Ультрафиолетовое излучение может стать фактором развития рака. Об этом сообщил онколог Сергей Тюляндин в беседе с изданием Pravda.ru.

По его словам, чтобы обезопасить себя от возникновения злокачественной опухоли, следует как можно меньше подвергаться ультрафиолетовому излучению. Оно является сильным канцерогеном и может вызвать развитие меланомы.

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Как правило, в зимний сезон кожа отдыхает от ярких лучей солнца, но некоторые люди улетают в жаркие страны зимой и повышают риск возникновения рака.

«Зимой наша светлая кожа должна позволить себе немного отдохнуть. Однако мы, вместо этого, предпочитаем отправляться в Таиланд, на Бали или в Египет, в крайнем случае — посещать солярий. Это следует делать с особой осторожностью», — сказал Тюляндин.

Специалист отметил, что для профилактики рака следует отказаться от вредных привычек, правильно питаться и контролировать свой вес.

Ранее ученые из Стенфордского университета выявили связь между газовыми плитами и раковыми клетками. По их данным, плиты повышают уровень канцерогена бензола, который способен вызвать несколько типов рака крови.