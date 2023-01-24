Здоровье 24 января 2023, 15:15 Онколог рассказал о вреде употребления в пищу подпорченных продуктов

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Обрезание краев на продуктах, которые уже начали постепенно покрываться плесенью, несет серьезную опасность для здоровья человека. Об этом рассказал врач-онколог и хирург Иван Карасев в своем Telegram-канале, передали «Невские новости».

По словам специалиста, подпорченный хлеб или сыр ни в коем случае нельзя употреблять в пищу, предварительно срезав заплесневелые края.

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Грибок, который содержится в продуктах с плесенью, имеет свойство накапливаться в организме. В свою очередь, это может привести к развитию злокачественных новообразований.

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