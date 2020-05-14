Онколог рассказал о способе лечения рака, который предложили для Заворотнюк

По его словам, суть метода в том, что «определенные вирусы можно модифицировать так, что попав в организм, они будут прицельно уничтожать опухолевые клетки». «В исследованиях для этого используют, в частности, измененные вирусы простого герпеса, кори, краснухи, аденовирусы», — рассказал специалист.

Он уточнил, что «FDA (Американское управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарство) зарегистрировало для применения в клинической практике пока один препарат на основе модифицированного вируса» — «лекарственное средство для лечения меланомы, наиболее агрессивной разновидности рака кожи».

Олькин рассказал, что в случае Заворотнюк «большинство других подходов к лечению именно этого вида опухоли работает не очень эффективно», поэтому ученые предлагают разные экспериментальные методы.

«Скорее это „терапия отчаяния“, которая применяется, когда все остальное уже опробовано и плохо помогает», — заключил врач.