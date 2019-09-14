Онколог рассказал о лечении отека мозга

Отек головного мозга возникает как следствие опухоли. Для лечения человека необходимо сначала устранить отек, а потом возобновлять лечение опухоли. Об этом «360» рассказал хирург-онколог Андрей Коржиков.

«Лечится, есть специалисты, которые этим занимаются. Процедура называется дегидратация, чтобы спасти в конкретный момент. Потому что отек мозга и опухоль — это следствия одного другого. На первом этапе спасение человека от смерти от отека мозга, а дальше попытки лечение опухоли мозга, то есть первопричины этого тяжелейшего последствия», — объяснил «360» Коржиков.

Он объяснил, что дальнейшее лечение индивидуально и зависит от каждого конкретного случая.

Что касается причин, то Коржиков предупредил, что рак мозга возникает по тем же причинам, что и злокачественная опухоль в любом другом органе человека.

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«Одна единственная для всех видов рака — это нарушение информационного содержания в ДНК клетки, то есть мутация в ДНК, которая приводит к развитию и прогрессированию опухоли. Факторов, которые приводит к этой причине, очень много. Принципиально все носят травматический характер», — объяснил Коржиков.

Среди травм может быть стресс, ушиб, болезнь. На развитие опухоли может повлиять наследственность из-за накопления факторов риска.