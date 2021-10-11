Онколог рассказал, какие вредные привычки способны вызывать рак молочной железы

Пристрастие к курению и алкоголю может спровоцировать рак молочной железы. Таким мнением поделился врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам врача, подобное заболевание имеет множество форм. Как правило, с более агрессивной формой подобного заболевания сталкиваются молодые девушки.

«Канцерогенов, которые играют важную роль в возникновении рака легкого, здесь нет. Факторов внешнего воздействия на развитие этого диагноза нет. Но есть другие факторы, которые увеличивают риски», — отметил эксперт.

К этим факторам он отнес курение и злоупотребление алкоголем, избыточный вес, сахарный диабет. По его словам, подобные заболевания и привычки лишь увеличивают вероятность развития рака.

«Если есть опухолевое образование, то травмы могут спровоцировать кровоизлияние в опухоли. Нет группы риска, которая в большей степени больше подвержена этому заболеванию. Рак молочной железы выявляют у каждой тысячной женщины», — подытожил эксперт.