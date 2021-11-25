Онколог рассказал, какие симптомы указывают на рак легких

Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Михаил Давыдов перечислил признаки, которые могут указывать на рак легких. По словам специалиста, к самым явным из них относятся постоянный кашель, одышка и осиплость голоса. Об это написала «Газета.ru».

«Осиплость голоса без причины — самый характерный признак рака легкого. Она появляется из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв. Но появляется этот симптом уже тогда, когда заболевание серьезно запущено. На более ранних этапах симптомом может быть кашель и периодическая одышка. Не все обращают внимание на них, особенно сейчас, в период пандемии COVID-19», — пояснил врач.

Он также отметил, что от этого заболевания ежегодно во всем мире умирает более полутора миллиона человек. На сегодняшний день рак легких является самых распространенным среди онкологических заболеваний.

Среди факторов риска Давыдов назвал курение, работа с вредными химическими веществами, хронические воспалительные заболевания легких и генетика. Чтобы исключить опасную патологию, врач рекомендует раз в год проходить процедуру КТ для людей старше 55 лет. Всем остальным ежегодно рекомендуется флюорография.