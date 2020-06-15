Онколог рассказал, как можно предотвратить рак шейки матки

Он отметил, что в Австралии уже решили проблему рака шейки матки. Там ввели обязательное вакцинирование женщин от этого заболевания. По его словам, страна готова сказать, что полностью избавилась от данного онкозаболевания.

Манихас отметил, что у родителей отсутствует мотивация, чтобы прививать девочек. Поэтому они запрещают делать вакцину.

Ученый также удивился, что развитие коронавирусной инфекции вызвало такую реакцию у общественности.

«Раком заболевают больше, чем от этой инфекции. Рак молочной железы встречается у каждой 50-й женщины. В Санкт-Петербурге от рака легких умирают 1,5 тысячи, а мы сейчас обсуждаем другие цифры, — обращает внимание Георгий Манихас. — Нужно понимать, что онкология — как раз та отрасль, на которую нужно обращать внимание как на эпидемию», — заявил специалист.