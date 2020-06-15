    15 июня 2020, 19:36

    Онколог рассказал, как можно предотвратить рак шейки матки

    Анастасия Кременчугская

    Георгий Манихас, заведующий кафедрой онкологии ФПО ПСПбГМУ имени Павлова, рассказал, как можно предотвратить развитие рака шейки матки. По его словам, достаточно сделать вакцину. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Он отметил, что в Австралии уже решили проблему рака шейки матки. Там ввели обязательное вакцинирование женщин от этого заболевания. По его словам, страна готова сказать, что полностью избавилась от данного онкозаболевания.

    Манихас отметил, что у родителей отсутствует мотивация, чтобы прививать девочек. Поэтому они запрещают делать вакцину.

    Ученый также удивился, что развитие коронавирусной инфекции вызвало такую реакцию у общественности.

    «Раком заболевают больше, чем от этой инфекции. Рак молочной железы встречается у каждой 50-й женщины. В Санкт-Петербурге от рака легких умирают 1,5 тысячи, а мы сейчас обсуждаем другие цифры, — обращает внимание Георгий Манихас. — Нужно понимать, что онкология — как раз та отрасль, на которую нужно обращать внимание как на эпидемию», — заявил специалист.