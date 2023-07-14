Здоровье 14 июля 2023, 01:18 Онколог рассказал, как легко бросить курить Онколог Нефедов: бросить курить поможет смена связанных с привычкой ритуалов Unsplash

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Чтобы бросить курить, нужно перестать выполнять связанные с этой пагубной привычкой ритуалы. На первое время их можно заменить другими действиями, рассказал Lenta.ru врач-онколог Андрей Нефедов.

По его словам, курение приводит к психологической зависимости. Регулярное употребление табака оборачивается физической тягой. Самым сложным временем при отказе от этой привычки медик назвал первые две недели.

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«Первое время стоит избегать триггеров, например, кофе с утра, который как правило идет вместе с сигаретой, употребление алкоголя, потому что из-за его влияния ухудшается самоконтроль. Вместо этого можно воспользоваться другими ритуалами: глубоким дыханием, прогулкой, питьем воды из трубочки», — посоветовал Нефедов.

Он объяснил, что все эти действия могут снизить тягу к сигарете, так как имитируют процесс курения. Также врач рекомендовал каждый раз, когда рука тянется к пачке, напоминать себе, что при каждой затяжке вы рискуете жизнью и размениваетесь своим здоровьем. Если бросить совсем не получается, то лучше обратиться к наркологу и психологу.