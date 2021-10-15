Онколог рассказал, что провоцирует рак молочной железы

Рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием. Профессор, доктор медицинских наук, заведующая отделением опухолей молочной железы Петербургского онкоцентра, онколог-маммолог Елена Бит-Сава в беседе с «Петербургским дневником» рассказала, как не столкнуться с этим заболеванием.

В первую очередь врач посоветовала женщинам в возрасте от 39 до 48 лет раз в два-три года проводить скрининг на рак молочной железы. Женщинам более старшего возраста делать это стоит один раз в два года. Если же пациентка обладает предрасположенностью к данному заболеванию, то проверяться стоит с 25 лет. Врач отметила, что эта болезнь является самой распространенной из-за большого количества факторов риска.

«Внешние факторы — это гормональный дисбаланс, отсутствие или поздние первые роды, оральная заместительная гормонотерапия, дисплазия и метаплазия молочной железы, наследственный фактор, курение и другие. Часто сегодня мы наблюдаем ранее использование оральных контрацептивов, аборты и поздние роды с отказом от лактации по собственным соображениям в угоду эстетике», — пояснила специалист.

Врач подчеркнула, что фактором риска может также стать поздняя беременность, а также ожирение, заболевания щитовидной железы и репродуктивных органов с изменением гормонального статуса.