Онколог рассказал, чем опасно употребление мяса птицы

Многие люди любят употреблять в пищу мясо птицы. Однако мало кто знает, что такая еда может спровоцировать развитие рака. Таки мнением поделился онколог-химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с «Пятым каналом».

Врач основал свое мнение на исследовании оксфордских ученых. Специалистам удалось проследить зависимость вероятного развития онкологических заболеваний от употребления в пищу курятины или индюшатины, передали Nation News.

«Каких-то других данных нет, но ученые выяснили, что при употреблении более 30 граммов белого мяса есть какие-то риски развития рака», — объяснил специалист.

При этом врач подчеркнул, что онкологические заболевания вызывает не само мясо, а антибиотики и прочие вещества, которые подсыпают в корм птицам для более стремительного роста.

Однако не стоит полностью исключать из пищи мясо птицы. Необходимо при выборе таких продуктов обращать внимание на состав и наличие в нем химических веществ, передала «Вечерняя Москва».