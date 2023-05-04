Здоровье 04 мая 2023, 18:12 Онколог Ракитин заявил, что техника не способна вызвать рак

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Теория о том, что техника способна вызывать раковые заболевания, является мифом. Такими сведениями поделился врач тюменского государственного онкологического центра «Медицинский город» Станислав Ракитин. Об этом сообщило издание TerrNews.

Многие люди из соображений безопасности на ночь убирают мобильный телефон в другую комнату или перестают пользоваться микроволновыми печами. Однако ученые из разных стран давно доказали, что техника не способна причинить вред здоровью, написала «Политика сегодня».