Здоровье 16 мая 2023, 17:36 Онколог Пылев рассказал, что правильное питание может помочь предотвратить рак

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Правильное питание — это залог здоровья, оно может помочь избежать раковой опухоли. Об этом рассказал «ФедераПресс» онколог широкого профиля, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев.

По его словам, стоит как можно раньше отказаться от вредных привычек. Конечно, это не дает 100% гарантии, что удастся избежать рака. Но шансы при здоровом образе жизни значительно возрастают.

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«Определенные диетические нарушения, в частности употребление красного мяса, увлечение копченостями, недостаточное количество клетчатки в рационе, несколько увеличивают вероятность возникновения того или иного типа опухоли», — объяснил Андрей Пылев.

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