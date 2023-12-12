Здоровье 12 декабря 2023, 18:43 Онколог Пылев призвал россиян планово проходить осмотр родинок у врача

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Некоторые родинки могут превращаться в злокачественные новообразования. Чтобы этого избежать, россиянам стоит регулярно проходить осмотр родинок у врача, сообщил онколог Андрей Пылев в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, особое внимание профилактике следует уделить пациентам со светлой кожей и большим количеством родинок. Специальный аппарат FotoFinder

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Если спустя время аппарат заметит увеличение формы или цвета родинок, то это станет поводом для их удаления, добавил Пылев.