12 декабря 2023, 18:43
Онколог Пылев призвал россиян планово проходить осмотр родинок у врача
Некоторые родинки могут превращаться в злокачественные новообразования. Чтобы этого избежать, россиянам стоит регулярно проходить осмотр родинок у врача, сообщил онколог Андрей Пылев в беседе с Pravda.Ru.
По словам специалиста, особое внимание профилактике следует уделить пациентам со светлой кожей и большим количеством родинок. Специальный аппарат FotoFinderсоставит цифровую карту родинок и отсканирует их.
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Если спустя время аппарат заметит увеличение формы или цвета родинок, то это станет поводом для их удаления, добавил Пылев.
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