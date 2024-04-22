Здоровье 22 апреля 2024, 14:03 Онколог Пылев призвал пристально следить за кожей людей с большим количеством пигментных образований

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Обладателям светлой кожи, а также тем, у кого много пигментных образований, особенно пристально необходимо следить за здоровьем в период солнечной активности. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил кандидат медицинских наук, онколог Андрей Пылев.

«Так как чаще всего мы говорим о том, что это кожная локализация, то при наличии большого количества родинок следует показываться врачу дермато-онкологу, чтобы он внимательно эти родинки осмотрел», — добавил медик.

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Пылев указал на оптическую дерматоскопию, которая показывает невус с большим увеличением. Устройство умеет составлять цифровую карту и вносить ее в базу компьютера. Если человек регулярно проходит обследование, то аппарат фиксирует, какая из родинок изменилась.