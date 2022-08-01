Онколог Пылев назвал неочевидные симптомы рака желудка

Сигнализировать о раке желудка могут неожиданные симптомы, например, внезапно появившееся отвращение к мясу. О неочевидных признаках этого заболевания Ura.ru рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.

При раке желудка на начальных стадиях у людей может появляться слабость, тошнота, потеря аппетита, рассказал врач. Часто при раке желудка человек начинает неожиданно испытывать отвращение к мясу, написало ИА Nation News.

«Сразу после приема пищи у людей может возникать тошнота, рвота и чувство, что они не могут принимать пищу из-за механического препятствия», — отметил Пылев.