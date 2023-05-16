Здоровье 16 мая 2023, 17:30 Онколог Пылев назвал депрессию и желудочный дискомфорт неспецифическими симптомами рака

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Рак не всегда просто определить по симптомам, кроме того, заболевание часто характеризуется неспецифическими проявлениями, которые легко можно спутать с другим недугом. Об этом рассказал «ФедераПресс» онколог широкого профиля, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев.

Он рассказал, что часто на рак указывают боли и дискомфорт в желудке, депрессия, нарушение аппетита и высокая утомляемость.

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«Если пациент начинает проявлять подобные жалобы, это совершенно не означает, что у него злокачественная опухоль, но исключить ее наличие необходимо», — объяснил Андрей Пылев.

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