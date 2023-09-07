Здоровье 07 сентября 2023, 15:21 Онколог Пылев: каких-то специфических признаков, которые однозначно указывали бы на наличие рака, нет

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Врач федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказал, что специфичных признаков, которые бы указывали на наличие рака в организме, не существует.

Трещины на губах, увеличенные лимфоузлы и долго заживающие язвы на коже не говорят об онкологическом заболевании. Часто эти признаки сообщают о других, менее серьезных проблемах.

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На рак могут указывать резкая потеря веса, слабость, отвращение к еде и так далее. Но и эти проявления не являются специфическими, добавил врач.