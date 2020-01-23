Онколог призвал не винить врачей в смерти пациента

«Любая самая простая операция может оказаться совершенно сложной и приводящей к смертельному исходу. И хирурги могут быть совершенно в этом не виноваты. Пациент мог иметь, например, сахарный диабет. Могли возникнуть как хирургические, так и не хирургические осложнения. <...> Их можно попытаться уловить, решить с помощью реанимации или повторной операции. Но, к сожалению, такое было всегда — и во времена великих хирургов, и в настоящем времени, когда хирурги очень узконаправленные», — пояснил Братик.

Врач привел в пример пластическую хирургию. По его мнению, к летальному исходу могут привести даже «необязательные» операции. Медик также обратил внимание на то, что риски существуют даже в лучших клиниках Швейцарии или Израиля.

«В данном случае ответственность вообще может ни на ком не лежать, если опираться на версию о смерти от анафилактического шока. К сожалению, те юристы, которые сейчас работают с медицинскими неприятностями, возможно, заинтересованы в получении каких-то средств от этих процедур», — уточнил Братик.

Онколог выразил надежду, что сотрудники следствия в Магнитогорске проведут необходимые проверки.

«Не должно быть такого, чтобы обязательно был виноват пациент или врач. Может, в этой истории должна присутствовать статья несчастного случая. Нужно разбираться», — заявил Братик.

Ранее молодой человек из Магнитогорска в возрасте 21 года скончался после удаления аппендицита.