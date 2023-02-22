Здоровье 22 февраля 2023, 17:35 Онколог Приходько рассказал о правилах подготовки к операции на молочные железы

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Перед операцией на молочные железы необходимо сделать УЗИ. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал врач-онколог, хирург Кирилл Приходько.

Тем пациенткам, которые хотят делать маммопластику, необходимо пройти рентгенологическую маммографию.

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«В случае обнаружения каких-либо образований одним из методов является МРТ молочных желез», — сказал онколог.

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При обнаружении кист перед операцией их необходимо пролечить, добавил Приходько.