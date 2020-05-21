Онколог предупредил о резком скачке раковых заболеваний осенью

Осенью в России возможен всплеск раковых заболеваний. Причем они окажутся запущенными. Многие клиники сейчас перепрофилируют для лечения больных COVID-19, в том числе и онкологические.

Заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ № 62 Илья Черниковский рассказала в беседе с газетой «Известия» о росте нагрузки на профильные стационары как раз по этой причине.

Например, в Северо-Западном округе есть три специализированные больницы: в них лечат рак прямой кишки. В том числе и в той, где работает онколог. Две клиники перепрофилировали под коронавирус.

«Поэтому все пациенты, которые должны были там пролечиться, переведены к нам», — пояснил Черниковский.

Специалист считает, что онкологические центры «не стоило трогать», а работать они должны были в прежнем режиме. Сейчас врачи приостановили все обследования, что привело к существенному снижению и выявления рака на ранних стадиях.

«Осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями. И нагрузка на специализированные учреждения сильно возрастет», — подчеркнул медик.

По данным ВОЗ, во всем мире у 4,8 миллиона человек подтвердили COVID-19. Из-за коронавируса скончались более 317 тысяч человек. В России выявили 308 705 заболевших. С начала эпидемии выздоровели 85 392 пациента, умерли — 2972.