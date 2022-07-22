Онколог предупредил, что у больных раком в будущем возникает деменция

Врач-онколог Михаил Данилов прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что из-за неблагоприятного состоянии окружающей среды в месте, где он провел детство, у него впоследствии возник рак. У людей, перенесших рак, в дальнейшем возникает деменция, передает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, даже если человеку удается побороть деменцию, она может сохраниться в виде забывчивости. При этом у больного возникают расстройство речевой функции и невнимательность.

«Деменцию излечить полностью невозможно, ее можно контролировать, оттягивая наступление тяжелой стадии болезни, когда наступает полная деградация личности. Байдену придется всю жизнь бороться с проявлениями этой болезни», — цитирует Данилова ИА НСН.