Здоровье 21 ноября 2022, 16:26 Онколог Полянский посоветовал снизить потребление красного мяса

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Красное мясо повышает риск развития рака толстой кишки. Об этом в беседе с NEWS.ru расскзал врач-онколог Владимир Полянский.

Медик посоветовал съездить не более 300–350 грамм этого продукта в неделю. Заменить красное мясо, на его взгляд, лучше всего куриной грудкой или индейкой.

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«Красное мясо — довольно тяжелый продукт для ЖКТ. Даже вместе с зеленью и овощами организму трудно переварить тот же кусок вареной говядины, не говоря уже про стейк», — добавил онколог.

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Людям старше 40 лет он посоветовал проходить колоноскопию раз в пять лет.