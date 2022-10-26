Онколог Покровский заявил, что нарушение цикла сна угрожает нервной системе | 360°

Здоровье 26 октября 2022, 17:41 Онколог Покровский заявил, что нарушение цикла сна угрожает нервной системе

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Онколог Вадим Покровский в разговоре с «ФедералПресс» заявил, что нарушения цикла сна и бодрствования негативно сказываются на нервной системе.

У человека, который работает в ночные смены, вырабатывается меньше мелатонина, серотонина и дофамина. Кроме того, могут нарушится процессы метаболизма.

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«Стоит отказаться от ночных смен в пользу сна, иначе нарушается метаболизм. Все это может плохо сказаться на работе нервной системы», — подчеркнул медик.

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Врач объяснил, что гормон кортизол, который регулирует обмен углеводов, синтезируется поздней ночью и ранним утром. В случае его переизбытка может возрасти риск развития сахарного диабета.