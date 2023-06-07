07 июня 2023, 17:21
Онколог Покровский: солнечные лучи опаснее для человека, чем искусственные в солярии
Аппаратная процедура в солярии безопаснее, чем долгое пребывание на солнце. Об этом сообщил онколог Вадим Покровский в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, в солнечных лучах содержится ультрафиолет с вредной длиной волны, атмосфера не может его поглотить в достаточном количестве. Врач призвал отказаться от загара как на солнце, так и в солярии.
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Если хочется просто полежать на солнце, то в таком случае важно не забывать пользоваться кремами с высоким SPF, добавил Покровский.
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