Здоровье 07 июня 2023, 17:21 Онколог Покровский: солнечные лучи опаснее для человека, чем искусственные в солярии

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Аппаратная процедура в солярии безопаснее, чем долгое пребывание на солнце. Об этом сообщил онколог Вадим Покровский в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, в солнечных лучах содержится ультрафиолет с вредной длиной волны, атмосфера не может его поглотить в достаточном количестве. Врач призвал отказаться от загара как на солнце, так и в солярии.

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Если хочется просто полежать на солнце, то в таком случае важно не забывать пользоваться кремами с высоким SPF, добавил Покровский.